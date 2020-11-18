Собака самоотверженно защитила хозяина от акулы - видео

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невероятные кадры удалось запечатлеть мужчине по имени Джек Стрикленд во время прогулки по пляжу в Австралии. Видео он загрузил в Instagram.

Парень решил порыбачить возле берега острова Хаггерсон, когда к нему очень близко подплыла акула. Морской хищник мог навредить человеку, поэтому на его защиту встал бравый пес по кличке Тилли.

Питомец без малейших раздумий бросился в воду и атаковал акулу. Этот момент впечатлил хозяина и восхитил юзеров сети. Акула, в свою очередь, не ожидала такого поворота событий, поэтому решила удалиться с пляжа. Собака же осталась сидеть в воде и продолжила следить за безопасностью своего любимого хозяина. -0-