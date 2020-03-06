Собака смогла исцелить очень больного ребенка в Великобритании

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительный случай произошел в английском городе Саутгемптон с трехлетним мальчиком, сообщает издание The Mirror.

Ребенок по имени Оскар Хаскелл перенес сложную операцию из-за болезни - острого рассеянного энцефаломиелита. Малыш постепенно переставал реагировать на внешний мир и врачи предупредили маму, чтобы она была готова к худшему.

Препараты не помогали и тогда медики решили попробовать пет-терапию. Они привели в палату ребенка собаку породы золотистый ретвивер. Мама Оскара поговорила с ним и пообещала: если он пойдет на поправку, то купит ему щенка.

Удивительно, но "хороший мальчик" помог ребенку, как только лапу собаки положили на руку маленького пациента. Пульс Оскара пришел в норму, а сам ребенок улыбнулся.

Врачи продолжали терапию и ребенок стал чувствовать себя гораздо лучше. Спустя четыре года мама поделилась этой удивительной историей со всем миром. -0-