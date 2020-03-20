Собака стала мамой для осиротевшей обезьянки - видео

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотограф, прогуливаясь по деревушке в Индии, стал свидетелем невероятно милого момента, сообщает издание Daily Mail.

Мужчина по имени Пракаш Бадал приехал в деревню Чакки Мор, чтобы сделать несколько снимков местных птиц, однако в объектив его фотоаппарата попал момент, как взрослая собака играет с детенышем обезьяны.

Оказалось, что местные жители отравили маму малыша, ведь взрослые приматы портят посевы. Осиротевшую обезьянку нашла собака, которая не смогла ее оставить и теперь стала приемной мамой.

Обезьянка и собака прекрасно проводят время, а многие на их примере смогли понять, что эгоистичное отношение друг к другу - это глупо.-0-