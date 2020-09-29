Собака стащила чипсы, но трапеза пошла совсем не по плану - видео

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяйка собаки из США разместила в YouTube забавный ролик, который развеселил юзеров и наглядно показал, до чего может довести жадность.

Женщина рассказала, что они с семьей проводили время дома, когда услышали странный шум. Как оказалось, их любимый песик стащил пачку чипсов и принялся их кушать. Что пес не учел, так это размер головы и пачки.

Трапеза пошла совсем не по плану, ведь питомец застрял. Животное решило спрятаться в своем укромном месте, где его и нашли люди. Пес делала вид, что все нормально, но хозяйка все же решила ему помочь. Забавный случай повеселили юзеров сети, которые посмотрели кадры множество раз. -0-