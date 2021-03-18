Собака угнала машину хозяина и врезалась в стену - забавная история! (Фото)

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любимая питомица мужчины из Висконсина каким-то образом умудрилась разбить авто человека. Об этом рассказал телеканал NBC12.

Вместе с собакой по кличке Кэлли американец приехал к местной булочной. Водитель предварительно поставил транспорт на ручной тормоз и отправился за выпечкой. Дальше произошло необъяснимое, ведь песик смог убрать тормоз, а затем даже проехать несколько метров.

В итоге автомобиль врезался в стену художественной галереи. Никто в результате инцидента не пострадал, а угон машины собакой очень повеселил полицию и юзеров сети. -0-