Собака упала без чувств и напугала хозяина, но все оказалось куда смешнее - видео

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек в TikTok поделился кадрами, которые сначала напугали многих юзеров сети, но после те расплылись в улыбке.

В кадре хозяин песеля запечатлел, как его питомец упал на пол душевой весь в пене. Парень перепугался и подумал, что с ретривером что-то случилось, но, присмотревшись, он понял, что на сама деле песик просто решил порелаксировать.

Неудивительно, ведь в комментариях многие тоже подумали, что животному стало плохо, но, осознав происходящее, не отказались бы оказаться на месте песика. Хозяин потормошил собаку, но та отказывалась реагировать на окружающий мир и продолжила отдыхать. -0-