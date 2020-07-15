Собака уронила мяч в бассейн, но не намерена промокать ради него - видео

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный ролик удалось записать хозяйке черного лабрадора из Аргентины.

Девушка заметила, что ее любимец уронил мяч в бассейн. Тогда она решила не упускать момент и включила камеру. Следующие кадры вызвали массу улыбок в сети и прославили песика.

В ролике можно увидеть, как желтый мячик плавает по водной глади. В какой-то момент к нему подбегает питомец и пытается аккуратно лапкой достать его. По собаке видно, что она не намерена промокать, пусть и ради любимой игрушки.

Как оказалось, песик не глуп и подключил всю свою сообразительность. Долгое время он пытается достать лапой мяч, пока тот медленно, но верно движется к краю бассейна. План пса сработал и он вытащил из воды надувной мяч, не промочив лапы.