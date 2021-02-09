Собака увидела по телевизору белку, и ее удивленный взгляд заставил смеяться всех (Видео)

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно пользователь TikTok опубликовал в социальной сети ролик, который пришелся по вкусу людям и развеселил всех.

Молодой человек запечатлел свою любимую собаку по кличке Стелла. Песик увидел по телевизору белку, что и стало изюминкой видео. Питомица обожает наблюдать за различными животными, но этот вид у нее вызывает особенный восторг.

Ярко об этом дает понять ее выражение мордочки, а также глаза, которые она широко раскрыла от удивления. Этот момент развеселили многих, а сам ролик быстро собрал почти полмиллиона просмотров. -0-