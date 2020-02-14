Собака в США принесла домой "щенка", но правда оказалась сюрпризом для хозяев

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересный случай произошел в американском штате Вирджиния, сообщает ABC.

Хозяева мирно отдыхали дома, когда к ним пришел пес и принес в зубах новорожденного щенка. Люди решили помочь малышу и решили покормить его. Тут-то в голову хозяев собаки закрались сомнения.

Как позже выяснилось, пес нашел во время прогулки новорожденного медвежонка. Жители штата Вирджиния обратились к специалистам и вызвали работников Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США.

Специалисты осмотрели медвежонка. С ним все в порядке, однако сотрудники ведомства считают, что он стал сиротой, ведь медведица никогда бы не оставила своего малыша. Теперь"щенок" будет жить в Центре дикой природы. Вес малыша пол кило, а родился он, по предположению специалистов, две недели назад. -0-