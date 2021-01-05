Собака в Таиланде превратила комбайн в огромную чесалку (Видео)

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пес из азиатской страны стал героем нового видео, когда решил устроить себе массаж. Кадры опубликовали на YouTube.

Пес по кличке Тэм, как и многие другие животные, обожает почесывания, однако люди зачастую заняты и не уделяют ему внимания. Поэтому собака решила мыслить креативно. Тэм нашел необычный и впечатляющий выход.

Собака смекнула, что сухие стебли, застрявшие в лопастях зерноуборочного комбайна, отлично подойдут, чтобы почесать спинку. Удивительно, но песик ни капли не прогадал, а его полную удовольствия мордочку запечатлели на видео. Люди говорят, что Тэм может часами гулять вдоль импровизированной чесалки, а в какие-то моменты это превращается в настоящую медитацию. -0-