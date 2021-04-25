Собака ворвалась на беговую дорожку и победила в эстафете, повеселив зрителей (видео)

25 апреля, Минск/ Корр. БЕЛТА/. Недавно в американском штате Юта проходили школьные соревнования по бегу, которые привлекли внимание юзеров. Кадры разместили на YouTube.

В самый разгар забега произошел забавный случай, умиливший и развеселивший всех. Школьники участвовали в эстафете 4 по 200 метров, но перед финишем на беговую дорожку ворвалась собака по кличке Холли. Животному было скучно наблюдать за медленными школьниками и она показала класс.

Питомица ворвалась на стадион и обогнала отстающих спортсменов, а после устремилась вперед и обошла лидера гонки. Момент повеселил всех, а судьи отметили, что собака по кличке Холли преодолела 100 м за 10,5 с, всего около секунды недотянув до мирового рекорда Усэйна Болта 2009 года. -0-