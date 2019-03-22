Собака забралась в кроличью нору и пять дней блуждала под землей

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Англии пес по имени Ральф пять дней блуждал по кроличьим норам под землей. Историю спасения любопытного пса рассказывает Daily Mail .

Ральф живет в деревне Хоэрт в Великобритании. По словам его хозяйки, он каждый день убегал на улицу, чтобы погоняться за кроликами, но позже всегда возвращался домой. В этот раз на поиски пса у хозяев ушло пять дней.

Когда к вечеру Ральф не вернулся хозяева вместе со своими друзьями начали прочесывать окрестности. Они подозревали, что пес мог куда-нибудь провалиться и обращали пристальное внимание на различные ямы.

Спустя пять дней Эди, так зовут сестру Ральфа, неожиданно взяла след и повела людей к кроличьей норе, которая находилась примерно в полутора километрах от дома. Хозяин приложил ухо к земле и услышал, что внутри кто-то скулит.

Ральф и Эди. Фото SWNS.com

На освобождение Ральфа ушло около двух часов.

Хозяева пса рассказали журналистам, что самая трогательная встреча после пятидневных блужданий под землей у Ральфа состоялась с их сыном. Ведь пока взрослые искали пса, маленький мальчик каждый час открывал входную дверь и звал своего домашнего любимца. В то время как родители могли сказать лишь то, что папа ищет Ральфа.-0-