Собаке надоел корм и она нашла выход - видео

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяин из Канады был ошарашен, когда заметил то, чем его пес занимается на улице.

Он вышел во двор и увидел, что собака вместо обычной еды, предпочитает снег. Причем, ест его с таким аппетитом, что кажется, будто это сочный стейк.

Собака никак не могла оторваться от "лакомства", а хозяин уже замерз. Тогда он нашел выход: парень положил снег в миску и отправился домой. Пес даже не заметил корм рядом с миской, а продолжил наслаждаться снегом, но уже в тепле. -0-