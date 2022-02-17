Собаки едва не "расплавились" на солнце, но на помощь пришел малыш (Видео)

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владелец двух золотистых ретриверов из Бразилии записал на видео забавный момент, который понравился многим юзерам YouTube.

В городе была очень жаркая погода, поэтому песики, которые носились по двору, быстро вымотались и легли отдохнуть. Казалось, что ретриверы вот-вот "расплавятся", однако им на помощь пришел сын автора ролика.

Малыш поспешил за шлангом с водой, а затем стал обливать собачек. Пушистики так расслабились, что только одним своим видом очаровали сеть и заставили многих улыбнуться. Кадры за короткое время собрали огромное число просмотров.-0-

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