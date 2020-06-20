Собаки хотели поиграть с оленем, но тот устроил драку – видео

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из штата Северная Каролина в США запечатлела интересные кадры.

На видео можно увидеть ее двух собак, которые играют с оленем через забор. Так продолжается некоторое время, пока дикому животному это не надоело.

Олень ловко сломал прутья забора и бросился гоняться за песиками по участку. Один из домашних питомцев получил удар, а второй с осторожностью все же хотел подружиться с гостем.

Как оказалось, возникло недопонимание. Дикий олень с холма пристально следил за собаками и посчитал, что они угрожают его детям. Когда стычка закончилась и гость ушел, то из кустов показались несколько маленьких оленят, которых, по всей видимости, и защищала мама. -0-