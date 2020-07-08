Собаки отлично повеселились дома в отсутствии хозяина - видео

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина пришел домой и обнаружил погром в квартире. Возле разбросанного мусора в комнате сидел лабрадор. Пес в ожидании наказания за проступок поджал уши и жалостно смотрел на хозяина. Но автор видео в Youtube не стал сразу ругать животное, а решил разобраться в ситуации и отправился на кухню.

Там под столом, прижавшись к стене, сидел еще один "подозреваемый" - маленький шпиц. Собака дрожала, опустив голову вниз.

Пользователи сети стали строить предположения, кто все-таки виноват в хулиганстве и прокомментировали: "Шпиц - главный заводила, и он выглядит более виноватым", "Сразу видно мелкий – виноват".

Некоторые подписчики канала пожалели животных и высказались в их защиту: "Хозяин, тут такое дело, даже не знаю, как сказать: к нам залез соседский кот", "Как можно сердиться на этих шерстяных чудиков? Никак. И вообще не они. А сосед. Он пришел, нарвал бумажек, раскидал по всей квартире и скрылся. Собаки не виноваты! Это сосед! Однозначно!", "Собаки конечно шкодники, но их так жалко, такие милашки".-0-