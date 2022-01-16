Собаки против двери! Питомцы покинули дом сокрушительным способом

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четвероногие питомцы способны удивить своих хозяев, а нередко и вызвать противоречивые чувства. Ведь действия пушистых проказников могут обернуться настоящей катастрофой, что доказывает ролик, который размещен на YouTube.

На видео счастливые собаки выбегают из дома. Но желание как можно скорее оказаться на улице, приводит к неожиданному итогу. Дело в том, что выйти через лаз в двери они решили одновременно, а проход не рассчитан для такого использования. Собаки мгновенно снесли целую дверь и даже не заметили, что что-то пошло не так.-0-

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