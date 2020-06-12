Собаки смогли прогнать медведя, ворвавшегося во двор к американцу – видео

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мама-медведица привела своих малышей к дому местного жителя из США, чтобы научить детей лазать по деревьям.

Пока медведица отлучалась, за медвежатами погнались домашние собаки. Они благополучно прогнали диких животных с участка, однако мама косолапых не собиралась оставлять все это просто так.

Она ворвалась во двор и погналась за питомцами, затем животное увидело, что на крыльце появился человек и только ускорило бег. Местный житель успел спрятаться в доме, а когда медведица убедилась, что достаточно напугала всех хозяев, то мирно удалилась в лес. -0-