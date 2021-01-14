Собаку и ее спасителя записали на видео - этот взгляд питомца растрогает любого

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit опубликовали невероятное видео, один взгляд на которое может растопить даже самое ледяное сердце.

В объектив камеры попал мужчина, который несколько месяцев назад вместе с женой приютили бродячую собачку. Животное сильно настрадалось за время своих скитаний, поэтому после переезда буквально влюбилась в дом и его обитателей.

Больше всего собачка любит мужчину, но чтобы это понять, нет необходимости быть специалистом. Всего лишь достаточно взглянуть на видео.

Один взгляд питомца растопит сердце любого, а еще он точно доказывает, что это настоящая любовь. Разумеется, трогательные кадры не остались без внимания юзеров, которые оставили под записью более 106 тысяч лайков. -0-