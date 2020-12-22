Собаку убрали с семейного фото, но она это просто так не оставила - забавные снимки

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Facebook женщина по имени Дианна Гринстайн поделилась забавной историей, которая изрядно повеселила пользователей.

Девушка поведала, что собиралась вместе со своей большой семьей сделать несколько праздничных фотографий. Мама, папа и пятеро детей уселись рядом с камином, а рядышком расположилась их собака по кличке Пенни.

Более 20 минут семья пыталась сделать снимок, ведь песик все не мог усидеть на одном месте. Тогда мама приняла сложное решение и убрала питомца из кадра, однако тому это очень не понравилось.

Пенни решила не оставлять это просто так и захотела испортить фотосессию, но все получилось куда веселее. Игривая четвероногая любимца начала прыгать перед камерой, залезала на детей, облизывала фотоаппарат и всеми силами не давала сконцентрироваться.

Благо, камера все это снимала, что в итоге дало семье возможность сделать поистине забавные снимки. Дианна отсняла сотню кадров, которые потом пересмотрела вместе с детьми. И вся семья не могла сдержаться от смеха, глядя на озорную мордочку Пенни и ее нелепые позы. -0-

Фото Facebook