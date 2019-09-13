Собчак и Богомолов связали себя узами брака

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известная российская телеведущая Ксения Собчак и знаменитый режиссер Константин Богомолов 13 сентября сыграли свадьбу, сообщает российский телевизионный Пятый канал .

В Грибоедовский ЗАГС Москвы утром Ксения и Константин прибыли оригинально — на катафалке с надписью "Только смерть разлучит нас". Позднее, сменив костюмы, они направились в храм Большое Воскресенье, где состоялось таинство венчания.

Вечером молодожены на празднование в Музей Москвы приехали на карете, запряженной лошадьми. После этого новобрачные под радостные крики "Горько!" трехсот гостей встали на красный постамент и под красочный фейерверк продемонстрировали собравшимся свой страстный поцелуй.

Константин Богомолов исполнил для своей супруги песню. Исполнение было настолько проникновенным, что невеста не сдержала эмоции.

На банкете Собчак была в третьем свадебном платье за день, а Богомолов тоже в третий раз сменил костюм и рубашку.-0-