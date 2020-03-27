Собчак высказалась о болезни Льва Лещенко

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Ксения Собчак сообщила в Telegram, что виновником заражения коронавирусом российских звезд мог стать Лев Лещенко.

В социальной сети она написала, что артист присутствовал с болезнью на дне рождении сестры Крутого."Все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого", - написала Собчак.

По ее словам, всем, кто находился на празднике, стоит больше внимания уделить своему здоровью и провести тесты на коронавирус. Отмечается, что на праздновании присутствовали Игорь Николаев, Олег Газманов, Валерий Леонтьев, Александр Розембаум, Ани Лорак и Алсу.

К слову, 26 марта Игоря Николаева госпитализировали в клинику в Коммунарке с подозрением на коронавирус. -0-