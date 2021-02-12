Собчак скучает по морю и публикует в Instagram откровенные кадры в купальнике

Ксения Собчак. Фото из Instagram
12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram новый пост и вызвала переполох в соцсети.
Знаменитость угнетает мороз и снег, из-за чего она решила предаться ностальгии по пляжному отдыха на Мальдивах. Ксения Собчак открыла архив и загрузила в сеть несколько кадров из тропической страны. На фото знаменитость предстала перед камерой в закрытом купальнике, а ракурсы снимков подчеркнули природную красоту Собчак.
Особенно бросился в глаза пользователям неровный загар знаменитости. Разумеется, они указали на это в комментариях, а сам пост быстро собрал сотни тысяч лайков. -0-