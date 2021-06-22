Соблазнительная модель показала в Instagram новое фото, но все хотели видеть не ее

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная модель Паулина Танто поделилась в Instagram новым постом и получила от фолловеров неожиданную просьбу.

Девушка решила продемонстрировать фанатам новое мини-платье. Для этого Паулина примерила облегающий наряд и заняла соблазнительную позу рядом с оранжевой машиной. Снимки получились действительно привлекательными и никто не отрицал красоту модели, однако в комментариях начала появляться одна просьба.

Многочисленные комментаторы восхищались соблазнительной фигурой девушки, но просили ее "отойти". "Подвинься, я хочу увидеть машину", "Ты загораживаешь автомобиль", "Какой крутой автомобиль", - написали пользователи. Такая реакция повеселила сеть и модель, поэтому за непродолжительное время пост собрал сотни тысяч лайков. -0-