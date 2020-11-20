Соблазнительный кадр Мирославы Карпович показал, почему Прилучный так без ума от нее

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская актриса и звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович опубликовала в Instagram новый кадр, который восхитил юзеров.

34-летняя знаменитость недавно сменила имидж, сделав новую прическу, а теперь решила себя показать во всей красе. Для этого Мирослава Карпович выбрала черное боди с белыми вставками, а также гольфы.

Таким образом звезда кино порадовала своих многочисленных подписчиков соблазнительным кадром, а также похвасталась стройной фигурой. Неудивительно, что многие в комментариях оценили внешность Карпович и признались, что теперь понимают, почему Прилучный так без ума от нее. -0-