Соблазнительный образ Дженнифер Лопес на Хэллоуин заставил поклонников дышать чаще

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram несколько фотографий с вечеринки в честь Хэллоуина и очаровала фолловеров.

Звезда поп-музыки решила повторить культовый образ Мадонны из конца прошлого века, но превзошла ее. ДжейЛо выбрала кружевное белое платье с соблазнительным декольте, что только добавило пикантности наряду.

Разумеется, фанаты певицы оказались в полном восторге, а многие отметили в комментариях, что новые фото Дженнифер Лопес заставили их дышать чаще. Неудивительно, что снимки быстро собрали миллионы лайков. -0-