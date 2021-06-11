Соблазнительный вид Веры Брежневой вызвал неоднозначную реакцию в Instagram

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Вера Брежнева представила в Instagram новый пост и вызвала неопределенную реакцию юзеров.

Артистка сделала селфи в купальнике. Вера Брежнева примерила белое и очень соблазнительное закрытое бикини. Наряд подчеркнул естественную красоту певицы, а вид получился очень привлекательным.

Впрочем, новый снимок вызвал неоднозначную реакцию в Instagram, ведь многие юзеры не смогли с первого раза узнать веру Брежневу. Впрочем, это не помешало посту собрать сотни тысяч лайков. -0-