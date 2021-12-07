София Ротару представила новое фото и впечатлила всех своим видом

София Ротару. Фото из Instagram
7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица София Ротару представила у себя в Instagram новый пост, который приковал внимание многочисленных поклонников.
Артистка отправилась на новогодние съемки, а выбрала для этого привлекательный наряд. София Ротару примерила платье из плиссированной ткани перламутрового оттенка, которое выгодно подчеркнуло внешний вид певицы.
Поклонники были впечатлены постройневшим видом Софии Ротару, о чем поспешили сообщить в массе хвалебных комментариев. Неудивительно, что пост за короткое время собрал огромное число лайков. -0-