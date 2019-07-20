"Союз МС-13" стартовал с Байконура к МКС

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С космодрома Байконур 20 июля вечером стартовала ракета "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-13". Он доставит на МКС международный экипаж, сообщает "МИР 24" .

Корабль уже отделился от третьей ступени и взял курс на МКС. Стыковка должна состояться в час ночи. На МКС улетели российский космонавт Александр Скворцов, американский астронавт Эндрю Морган и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Лука Пармитано.

Лука Пармитано летит к МКС второй раз, Эндрю Морган первый. Российский и итальянский космонавты пробудут на МКС 201 сутки, а американец 256 дней.

На станции экипаж "Союз МС-13" ждут российский космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, они на МКС с 15 марта. С ними на станции работает также астронавтка НАСА Кристина Кук.-0-