"Союзмультфильм" показал новых героев "Ну, погоди!"

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студия "Союзмультфильм" показала новых персонажей, которых зрители смогут увидеть в будущих выпусках "Ну, погоди!", передает ТАСС.

Новыми героями мультфильма станут Барсук Тим, косуля Уля и ежик Шу. Эти персонажи будут собирательными образами "положительных примеров" для детей.

По словам руководителя студии, создатели персонажей старались найти героев, которые были бы близки современным детям, а также не испортили родителям впечатление от просмотра продолжения легендарного мультфильма "Ну, погоди!".

Будущий проект рассчитан для детей от шести до восьми лет. Пока точная дата премьеры 52 новых эпизодов неизвестна, однако, по предварительным данным, меленькие зрители смогут увидеть мультфильм уже в конце лета или начале осени. -0-