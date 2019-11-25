"Союзмультфильм" выпустит третью серию мультфильма "Умка"

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студия "Союзмультфильм" намерена выпустить новую серию легендарного советского мультфильма "Умка". Об этом говорится в официальной группе во "ВКонтакте".

Студия считает, что история медвежонка требует логического завершения. В 1969 году вышла первая серия этой истории, во второй части, которая увидела свет в 1970-м году, герой отправляется на поиски друга, однако финал истории зрители так и не смогли посмотреть.

И вот спустя 50 лет "Союзмультфильм" намерен завершить историю в лучших традициях советской мультипликации. В конце зрителей ждет добрая и мелодичная песня, а сама третья серия "Умки" станет подарком для вех зрителей на Новый год. -0-