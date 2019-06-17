Солигорские шахтеры обнаружили останки ракоскорпиона, которым 350 млн лет

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ценная находка времен палеозойской эры сделана в Краснослободском руднике. Как пишет "Калийщик Солигорска", на куске извлеченной из шахтного поля породы работники заметили необычный рисунок, оказавшийся останками ракоскорпиона, сообщает БЕЛТА.

Ракоскорпион является переходной формой между морскими и сухопутными членистоногими. Ученые оценивают возраст таких находок в 350-360 млн лет. То есть они относятся к отряду эвриптеридов, обитавших в девонский период палеозойской эры, который продолжался 60-61 млн лет, был отмечен первым выходом животных на поверхность суши. Считается, что ракоскорпионы могли достигать 2 м и были самыми крупными членистоногими, существовавшими на Земле. В конце палеозоя их вытеснили из водной стихии крупные хищники - рыбы. На суше потомками ракоскорпионов стали пауки и скорпионы.

В месте обнаружения находки, по утверждению главного геолога ОАО "Беларуськалий" Алексея Клабука, находилось древнее море. Ракоскорпион попал в осадочные отложения глинистых частиц без доступа кислорода и прочих газов. Так он сохранился на миллионы лет, пока во время разделки камеры проходческим комплексом кусок породы не упал на конвейер, попав затем в самоходный вагон и в руки шахтеров.

Впервые останки ракоскорпионов были обнаружены в пластах калийных горизонтов в 1976 году. Затем еще шесть раз недра земли преподносили сюрпризы, причем вместе с останками членистоногих попадались фрагменты древнейших растений, например, папоротников. Нынешняя находка дает возможности для подтверждения известных и открытия новых фактов об истории развития планеты.-0-