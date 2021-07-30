Солист Limp Bizkit изменился до неузнаваемости, превратившись в "трудовика" (Фото)

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фронтмен популярной группы Limp Bizkit Фред Дерст удивил фанатов, показав в Instagram свое кардинальное преображение.

Артист несколько дней назад удалил все снимки из соцсети, а затем представил два новых поста, где показался с совершенно новым образом. Музыкант избавился от внушительной бороды, отрастил волосы, а вместо свитера на нем приличная рубашка. Образ привлек внимание поклонников, которые отметили, что в таком виде солист Limp Bizkit стал больше похож на "трудовика".

Впрочем, посты пришлись по вкусу юзерам и они за за непродолжительное время оставили под постом множество самых разнообразных комментариев, а также десятки тысяч лайков. -0-