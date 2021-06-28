Солист Little Big избавился от своей главной детали в образе

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный артист и лидер знаменитой группы Little Big Илья Прускин разместил в Instagram новый пост и озадачил юзеров.

Артист продемонстрировал многочисленным фолловерам фотографию, где он запечатлен без своей главной детали в образе. Илья Прускин избавился от усиков, которые за время карьеры стали неотъемлемым атрибутом образа артиста.

В Instagram солист Little Big поинтересовался у поклонников, в каком виде ему лучше. Мнение фолловеров разделились, однако пост приобрел популярность и быстро собрал сотни тысяч лайков. -0-