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Калейдоскоп
28 июня 2021, 17:50

Солист Little Big избавился от своей главной детали в образе

Илья Прускин. Фото из Instagram
Илья Прускин. Фото из Instagram

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный артист и лидер знаменитой группы Little Big Илья Прускин разместил в Instagram новый пост и озадачил юзеров.

Артист продемонстрировал многочисленным фолловерам фотографию, где он запечатлен без своей главной детали в образе. Илья Прускин избавился от усиков, которые за время карьеры стали неотъемлемым атрибутом образа артиста.

В Instagram солист Little Big поинтересовался у поклонников, в каком виде ему лучше. Мнение фолловеров разделились, однако пост приобрел популярность и быстро собрал сотни тысяч лайков. -0-

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