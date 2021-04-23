Солист Rammstein спел знаменитую песню на русском языке. Послушайте!

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый лидер немецкой рок-группы Тилль Линдеманн исполнил композицию "Любимый город" полностью на русском, а результатом поделился на YouTube.

Артист спел старую песню композитора Никиты Богословского, которую он написал в 1939 году. Слова к песне сочинил Евгений Долматовский, а популярность она приобрела после исполнения эстрадным певцом Марком Бернесом.

Теперь композицию "Любимый город" исполнил солист Rammstein. Тилль Линдеманн неоднократно говорил о своей симпатии к России и русскому языку, однако это выводит все на новый уровень. -0-