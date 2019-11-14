Солист Rammstein устроил драку с "космонавтом" в центре Санкт-Петербурга - видео

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фронтмент культовой группы Rammstein Тилль Линдерманн подрался с "космонавтом" в Петербурге и поделился роликом в Instagram.

На кадрах можно увидеть, как артист и шведский актер Петер Стормаре в шуточной форме дерутся, давая друг другу пощечины. Причем, "схватка" происходит прямо на Дворцовой площади в центре Санкт-Петербурга.

Видео было записано для челленджа #Stehaufchallenge, который сделан на основе танца из клипа на песню Steh auf коллектива Lindemann. К слову, все происходящее сопровождается под музыку "Калинка-малинка".

Необычный перфоманс был приурочен к выходу нового альбома группы. 22 ноября состоится презентация, а после этого музыкант отправится с туром по городам России, Украины и Беларуси. -0-