Солист "Руки вверх" возглавил культ в новом клипе Little Big

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская рэйв-группа Little Big и солист "Руки вверх" Сергей Жуков выпустили совместный клип "Слэмятся пацаны".
По сюжету ролика Жуков организует собственный культ, который разоблачает внедренный агент спецслужб в исполнении Ильи Прусикина. В клипе также снялся его режиссер Александр Гудков, который ранее работал, например, над такими клипами как "Цвет настроения синий" Киркорова и "Пьяная любовь" Билана.
За несколько часов клип успел набрать под 500 тысяч просмотров.-0-
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