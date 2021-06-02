Солистка Little Big подогрела разговоры о себе, разместив горячее фото в купальнике

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солистка популярной российской группы Little Big Софья Таюрская всегда славилась своей красотой, а недавний снимок в Instagram развеял все вопросы.

Девушка отправилась на небольшой отдых с уже официальным партнером Ильей Прускиным и решила порадовать фанатов, а также подогреть разговоры о себе. Для этого Софья Таюрская примерила закрытый черный купальник и выбрала очень горячий ракурс.

Поклонники солистки Little Big были восхищены подобным снимком и поспешили в комментариях написать свои хвалебные отзывы. Неудивительно, что за непродолжительное время пост собрал десятки тысяч лайков. -0-