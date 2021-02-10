Солистка Little Big порадовала поклонников очень соблазнительными фото с отдыха

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая певица и участница группы Little Big Соня Таюрская представила в Instagram новый пост и восхитила поклонников.

Девушка представила фолловерам несколько кадров с отдыха, где она примерила соблазнительное бикини. Жаркие фото явно не оставили поклонников равнодушными, а в подписи к посту вокалистка Little Big рассказала, что отлично провела отдых и считает это "лучшим путешествием в ее жизни".

Жаркие фото в миниатюрном бикини приковали к себе внимание многих, ведь всего за несколько часов кадры собрали сотни тысяч лайков и еще больше хвалебных комментариев. -0-