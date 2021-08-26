Солистка Little Big Софья Таюрская похвасталась свитером в смелой позе

Артистка примерила рваные джинсы и широкий свитер с забавным принтом. Для пущего эффекта солистка Little Big заняла смелую позу. Красота Софь Таюрской не оставила пользователей равнодушными, однако подпись к посту только усилило присутствие сентября. "Привет свитер, я не скучала! Верните лето", - написала девушка.











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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица и участница знаменитой группы Little Big Софья Таюрская представила в Instagram новый пост и только усилила чувство приближения осени.В комментариях пользователи восхитились красотой Софьи Таюрской и ее смелой позой, но "настроение ушло в минус" после напоминания артистки. Впрочем, это не помешало посту за непродолжительное время собрать огромное число лайков. -0-