"Солнечная девочка": Полина Гагарина блеснула стройной фигурой в ярком образе

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая певица Полина Гагарина разместила в Instagram новый пост и привлекла внимание пользователей.

Артистка отправилась на отдых и решила поделиться с поклонниками красочным образом. Для этого Полина Гагарина примерила яркий топ, короткие шорты и разместилась на качелях. Певица блеснула стройной фигурой в ярком образе, что отметили многие фолловеры.

За непродолжительное время пост собрал массу комментариев: "Какая яркая красота", "Солнечная девочка", "Потрясающе выглядите". Неудивительно, что под фотографией быстро появилось огромное число лайков. -0-