"Солнечный" электромобиль и доисторические картины: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Древние рисунки посреди джунглей, сумасшедшие идеи для подарков и рецепт фасолевого супа с авокадо. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Безумные подарки на Рождество

У дизайнера из штата Вермонт, США, особенная специализация – он придумывает ненужные вещи. Парадоксально, но такие изобретения даже пользуются определенным спросом, особенно в период праздников. Предлагаем посмотреть на некоторые из них.

Доисторические картины в Амазонии

Британо-колумбийская группа археологов во главе с Хосе Ириарте сделала сенсационную находку. В отдаленных тропических лесах Амазонки обнаружили десятки тысяч наскальных рисунков, созданных 12 500 лет назад. Роспись простирается почти на 8 миль.

Трехколесный "солнечный" электромобиль

Двухместный электромобиль на трех колесах оснащен солнечной батареей, которая может обеспечить около 70 км пробега за световой день. Машина имеет обтекаемую форму, легкий вес и способна разогнаться до "сотки" за 3,5 секунды.

3D-искусство меняет взгляд на историю

Хади Карими из Тегерана создает реалистичные портреты известных исторических личностей с помощью трехмерной графики. Его произведения невероятно детализированы, причем в работе художник опирается на множество первоисточников.

Мексиканский фасолевый суп с авокадо

Хотите чего-то остренького? Тогда предлагаем перенестись в Мексику и побаловать себя фасолевым супом с авокадо.

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Фото из открытых источников