Сон исполнится в точности, но рассказывать о нем никому нельзя! Что еще нужно знать о 21 мая?

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Сон с 20 на 21 мая исполнится в точности, но рассказывать о нем никому нельзя. А вот сновидение, увиденное днем 21 мая, пустое.

Дождливый день - к урожаю грибов. Примечали: "День с дождями - гриб пойдет полками".

Черемуха зацвела - пора сеять пшеницу. Черемуха обильно цветет - к дождливому лету.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память апостола и евангелиста Иоанна Богослова, преподобного Арсения Трудолюбивого и преподобного Арсения Великого.

ИМЕНИНЫ

православные: Арсения, Ивана, Пимена;

католические: Валентия, Виктора, Доната, Констанции, Моники, Тимофея, Яна.

ДНИ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 20 декабря 2002 года в поддержку Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии, принятой в ноябре 2001 года.

СОБЫТИЯ

1991 год - в Минске создана Международная ассоциация белорусистов. Цель - осуществление сотрудничества белорусистов мира через пропаганду белорусского языка, белорусской культуры и других сведений о Беларуси за рубежом.

2001 год - (21-24 мая) в Турции на Международном театральном фестивале стран Черноморского побережья лучшим спектаклем была признана постановка Брестского театра драмы и комедии по пьесе С.Ковалева "Саломея Русецкая".

2010 год - в Полоцке торжественно открыт воссозданный Памятник-часовня героям Отечественной войны 1812 года.

РОДИЛИСЬ

1869 год - Чуркин Николай Николаевич, белорусский композитор, фольклорист, народный артист Беларуси (1949). Один из основателей белорусской профессиональной музыки. В 1892 году окончил Тбилисское музыкальное училище Русского музыкального общества, в 1899 Петербургскую академию художеств. Учительствовал, руководил хоровыми коллективами в Баку, Каунасе, Вильно. С 1924 года жил и работал в Беларуси: организатор художественной самодеятельности в г.Мстиславль, преподаватель педагогического техникума в Могилеве. Собирал музыкальный фольклор (записал более 3000 белорусских, грузинских, польских, литовских песен и танцев). Среди произведений: оперы "Разоренное гнездо", "Освобождение труда", музыкальная комедия "Песня Березины", увертюра "Памяти Янки Купалы" для оркестра белорусских народных инструментов, хоры, романсы, песни для детей на слова белорусских поэтов, музыка к драматическим спектаклям. Обрабатывал народные песни и танцы. Составитель сборников "Белорусские народные песни и танцы", "Белорусские народные песни". Умер в 1964 году.

1894 год - Голодед Николай Матвеевич, государственный и партийный деятель Беларуси. В гоы 1-й мировой войны был в армии. Участник Октябрьской революции 1917 года и гражданской войны. С 1918 года секретарь сельсовета, член волостного ревкома, председатель уездного ревкома в Новозыбковском уезде Гомельской губернии. С 1921 года председатель исполкома Горецкого совета, с декабря 1925 второй секретарь ЦК КП(б)Б. В 1927-1937 годах председатель СНК БССР. В 1937 году арестован, покончил жизнь самоубийством. Реабилитирован в 1956 году. Его именем названа улица в Минске.

1911 год - Красин Андрей Капитонович, ученый в области атомной энергетики, академик НАН Беларуси (1960), заслуженный деятель науки и техники Беларуси (1968). В 1934 году окончил Томский университет. С 1961 года руководитель отделения атомной энергетики Института энергетики АН Беларуси, в 1965-1977 годах директор Института ядерной энергетики. Автор более 350 научных работ, ряда изобретений. Научные исследования посвящены разработке и строительству атомных электростанций. Участвовал в создании первой в мире атомной электростанции, Белоярской и передвижной АЭС. Лауреат Ленинской премии (1957) за создание первой в мире АЭС. Умер в 1981 году.

1931 год - Хайрулин Якун Исмаилович, белорусский художник. В 1960 году окончил Ташкентское художественное училище. С 1966 года в Минске. Среди работ: плакаты "8-е марта", "С праздником Победы", живописные работы "Венеция", "Венгрия. Лотос" и др.

1966 год - Ледовская Татьяна Михайловна, белорусская спортсменка (легкая атлетика, бег с барьерами), заслуженный мастер спорта СССР (1989). Чемпионка XXIV Олимпийских игр (1988), чемпионка мира (1991), чемпионка Европы (1990). Многократная чемпионка СССР и Беларуси.-0-