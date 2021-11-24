Сон настиг хаски в самый неподходящий момент – зато выспался! (Видео)

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка представила на YouTube уморительные кадры, которые повеселили многих юзеров сети.

Хозяйка со своим псом по кличке Акела плотно позавтракали, после чего пес не смог сопротивляться. Сон настиг хаски в самый неподходящий момент и животное уснуло просто в уморительной позе.

Песик раскрыл пасть и "укусил" угол стола. Удивительно, но это помогло удобно положить голову и расслабиться. Собака, по всей видимости, очень устала, если заснула в такой уморительной позе. Впрочем, эта картина повеселила людей, а кадры посмотрели огромное число раз. -0-