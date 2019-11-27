Сон помог жителю США разбогатеть на $250 тысяч

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вещий сон помог американцу выиграть крупную сумму в лотерею, сообщает портал United Press International.

Мужчина по имени Кевин Миллер из города Норт-Чарлстон поведал свою необычную историю, которая помогла ему стать богаче на $250 тысяч. Американец рассказал, что ему приснился сон, как он выигрывает в лотерею.

Кевин даже не подозревал, что сон окажется вещим. Спустя несколько дней ему на глаза попался лотерейный билет, который американец решил купить. Мужчина простоял в длинной очереди и, как он сам признался, несколько раз подумывал уйти, но все же купил лотерейный билет.

Позже выяснилось, что новое приобретение сделало его богаче, ведь билет оказался выигрышным и принес Миллеру $250 тысяч. Теперь победитель намерен потратить сумму на покупку нового дома. -0-