Sony World Photography 2019: лучшие снимки года

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Престижный международный конкурс Sony World Photography Awards 2019 определил победителей в профессиональной категории, пишет ВВС . Фотографом года по версии этого конкурса стал итальянец Федерико Борелла, посвятивший свой проект тяжелому труду фермеров в страдающем от засухи индийском штате Тамил-Наду.

Борелла получил первое место в категории "Документальное фото" за свой проект "Пять градусов". Свои фотографии Федерико делал в Тамил-Наду, самом южном штате Индии, где в 2016-2017 годах случилась страшнейшая за последние 140 лет засуха.

Первое место в категории "Спорт" досталось Алессандро Грассани за серию фотографий "Бокс против насилия: женщины-боксеры Гомы". На фото - 16-летняя Эстер на улице Гомы в Конго. Она занимается в "Вирунге" - одном из двух официальных боксерских клубов города.

Первого приза в категории "Креатив" была удостоена серия фотографа Маринки Массеус из Нидерландов. Ее снимки вошли в международный проект "Радикальная красота", который ставит своей целью рассказать в изобразительном искусстве о людях с синдромом Дауна.

Первый приз в категории "Ландшафт" достался Ян Ванг Престону за серию фотографий "экологического возрождения" промышленной зоны Хайдонг в китайской провинции Юньань.

Альваро Лаиз получил первую премию за серию черно-белых портретов жителей Чукотки.-0-