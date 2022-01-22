Сообразительная обезьянка покорила сердца сотни тысяч человек (Видео)

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователь сети поделился забавным роликом о жизни своей питомицы.

На видео обезьянка по Кличке Биби захотела пить. Чтобы утолить жажду, она вышла во двор и собрала свежий урожай. Дома обезьянка нарезала овощи и фрукты, измельчила их с помощью блендера, а затем приготовила себе напиток. У Биби получился очень полезный сок, который она с удовольствием выпила.

Видео с обезьянкой привлекло внимание большого количества юзеров. Подписчики канала оставили сотни комментариев в адрес сообразительного животного.

"БиБишечка супер симпотяжка!", "Милота", "Как же интересно наблюдать за жизнью этой маленькой обезьянки! Чудесное создание! Биби очень умная, сообразительная и обаятельная!", "Бибишка, малышка, хозяюшка. Ты чудо", "Труженица - какой урожай вырастила! А глазки - нет слов, красавица любимая", "Упорство и труд БиБишечки дают вкусные дары", "Биби хозяйственная, сама себе фрукты вырастила, можно и сок теперь пить", - написали зрители.-0-

ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ