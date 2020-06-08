Сообразительный пес придумал, как спастись от жары – видео

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Цинциннати в США установилась сильная жара, что заставило людей и животных бороться со зноем.

Если люди могут спрятаться дома или в комнате с кондиционером, то для собаки по кличке Лоло – нет такой возможности. Впрочем, смекалки ей не занимать.

Собака нашла во дворе фонтан с холодной водой, которая идет, когда на него нажимаешь. Она быстро сообразила, как спастись от жары: принялась играть с ней, не забывая пить воду. Хозяйка заметила развлечение питомца, и решила записать происходящее на видео. -0-