Сообразительный водитель автобуса нашел оригинальный способ позвать на помощь (Видео)

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина из США записал на видео любопытный момент, который произошел с ним в Филадельфии.

Местный житель шел по улице, когда заметил нечто странное на табло проезжающего мимо автобуса. Он включил камеру, ведь сообразительный водитель оригинальным способом звал на помощь. Автор ролика записал момент, а после уже начала вызывать полицию.

К счастью, дверь автобуса была открыта, а водитель поведал, что табло просто сломалось. Впрочем, этого хватило, чтобы перепугать автора кадров и вызвать массу шуток среди юзеров сети. -0-