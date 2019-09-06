Ребенок лишился глаза после нападения сороки в Великобритании

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время прогулки по заповеднику в графстве Перт на шестилетнего Финна напала сорока, об этом рассказали в эфире программы Today Tonight .

Теперь школьник может видеть только одним глазом. Инцидент случился весной этого года. В заповеднике были установлены знаки, предупреждающие о нападении сорок. В момент происшествия, птица атаковала ребенка с земли. Подпрыгнув на уровень его лица, она клюнула Финна в глаз.

Мальчик прибежал к маме, закрыв правый глаз рукой. После того, как женщина увидела, всю серьезность ситуации, они отправились в больницу.

Такое поведение сорок стало неожиданностью для матери двоих детей. Теперь она в соцсетях призывает людей быть внимательными во время прогулок по паркам и заповедникам, чтобы прекрасный день в кругу семьи не закончился трагедией.

Обычно сороки нападают на людей сверху и чаще всего весной. Так они защищают свое потомство от нежелательных гостей. -0-